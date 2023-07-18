ООН: Угроза потенциальных инцидентов на Запорожской АЭС все еще сохраняется

Угроза потенциальных инцидентов на Запорожской АЭС все еще сохраняется.

Угроза потенциальных инцидентов на Запорожской АЭС все еще сохраняется.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло.

"В последние несколько дней эксперты МАГАТЭ слышали череду взрывов на некотором удалении от ЗАЭС. Это явное напоминание о потенциальных рисках ядерной безопасности, которые угрожают объекту в ходе военного конфликта", - сказала она в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Напомним, что ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе.