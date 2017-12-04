ООН: убийство экс-президента Йемена чрезвычайно осложняет политическую ситуацию в стране

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Гибель экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха чрезвычайно осложняет и без того тяжелую политическую ситуацию в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя информацию об убийстве бывшего главы государства мятежниками-хуситами.

"Это, безусловно, чрезвычайно осложняет и без того трудную политическую ситуацию", - сказал Дюжаррик.

По его словам, ООН не может самостоятельно подтвердить информацию о гибели экс-президента, однако в курсе сообщений СМИ на этот счет и заявления Всеобщего народного конгресса, партии, которую возглавлял Салех.

Как сообщил Дюжаррик, в ООН крайне обеспокоены ситуацией в столице Йемена Сане, которая является "зоной активных боевых действий". Он подчеркнул, что ООН не может подтвердить безопасность своего персонала, размещенного в городе.