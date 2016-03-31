ООН: Тысячи человек в Сомали могут погибнуть из-за засухи

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Тысячи человек на севере Сомали находятся под угрозой гибели из-за засухи, причиной которой стало природное явление "Эль-Ниньо", а также от сокращения поставок гуманитарной помощи.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтерс со ссылкой на заявление ООН.

Сильная засуха стала причиной резкого сокращения запасов питьевой воды и продуктов питания, а также падежа скота.

"Без доступа к экстренной медицинской помощи, воде и средствам личной гигиены, тысячи людей умирают из-за того, что можно было бы избежать", - завил гуманитарный координатор ООН в Сомали Питер де Клерк, отметив, что в ближайшие месяцы ожидается ухудшение ситуации.

Гуманитарные организации сообщают о трудностях в сборе средств для стран восточной и южной Африки, которые страдают от климатического феномена "Эль-Ниньо". Порядка 1,7 миллиона человек на севере Сомали, по данным ООН, нуждаются в экстренной помощи. Организация запросила у мирового сообщества помощь в размере 105 миллионов долларов, которая необходима стране к началу сентября этого года.