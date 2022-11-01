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ООН, Турция и Украина не будут планировать движение судов по Черному морю 2 ноября

ООН, Турция и Украина не будут планировать движение судов по Черному морю 2 ноября Делегации ООН, Турции и Украины договорились не планировать движение судов по Черному морю 2 ноября.
Другие страны
1 ноября 2022 г. 20:07
ООН, Турция и Украина не будут планировать движение судов по Черному морю 2 ноября

Делегации ООН, Турции и Украины договорились не планировать движение судов по Черному морю 2 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник сообщении представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

"Секретариат ООН в СКЦ сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движения судов в рамках Черноморской инициативы 2 ноября", - говорится в сообщении.

В СКЦ отметили, что во вторник было проведено 36 инспекций находящихся в турецких водах судов.

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