ООН, Турция и Украина не будут планировать движение судов по Черному морю 2 ноября

Делегации ООН, Турции и Украины договорились не планировать движение судов по Черному морю 2 ноября.

Делегации ООН, Турции и Украины договорились не планировать движение судов по Черному морю 2 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник сообщении представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

"Секретариат ООН в СКЦ сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движения судов в рамках Черноморской инициативы 2 ноября", - говорится в сообщении.

В СКЦ отметили, что во вторник было проведено 36 инспекций находящихся в турецких водах судов.