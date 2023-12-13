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ООН требует от экс-сотрудника $63 млн из-за неудачных инвестиций

ООН требует от экс-сотрудника $63 млн из-за неудачных инвестиций Руководство ООН требует от уволенного помощника заместителя генсека Виталия Ваншельбойма выплатить 63,6 млн долларов за неудачные инвестиции.
Другие страны
13 декабря 2023 г. 11:15
ООН требует от экс-сотрудника $63 млн из-за неудачных инвестиций

Руководство ООН требует от уволенного помощника заместителя генсека Виталия Ваншельбойма выплатить 63,6 млн долларов за неудачные инвестиции.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на судебные документы. Из-за этого дела замгенсека ООН Грете Фаремо подала в отставку.

Заместитель генсека и глава управления ООН по обслуживанию проектов Грете Фаремо и ее помощник Виталий Ваншельбойм решили вложить около 60 млн долларов в компании, аффилированные с британским предпринимателем Дэвидом Кендриком. С ним Виталий Ваншельбойм познакомился на вечеринке.

Ваншельбойм и Фаремо взимали с правительств и других агентств ООН дополнительную плату за строительные работы, а излишки вкладывали в связанные с британским бизнесменом компании, финансируя проекты в области возобновляемых источников энергии и жилищного строительства. Однако аудит ООН показал, что инвестиции были неудачными: окупить удалось лишь около 10% вложенных средств.

В мае 2022 года из-за расследования Грете Фаремо подала в отставку. Виталия Ваншельбойма уволили в январе 2022 года. После этого он подал заявление во внутреннюю судебную систему ООН - в нем сообщается, что его оштрафовали на годовую зарплату и велели выплатить штраф в размере 63 626 806 долларов. Если Ваншельбойм не вернет деньги, он не сможет получать пенсию как сотрудник ООН.

Большая часть дела Виталия Ваншельбойма закрыта. В доступных материалах не говорится, как ООН подсчитала сумму его штрафа. Виталий Ваншельбойм не признает вину, а также просит отменить увольнение и штраф. После отставки Грете Фаремо закрыла созданную ей и инвестиционную программу и потребовало от управления по обслуживанию проектов вернуть накопленные инвестиции.

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Версия на английском языке UN seeks repayment of $63.6M from former official

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