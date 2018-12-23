В ООН призвали Лондон разрешить Ассанжу покидать посольство Эквадора

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало Великобританию позволить Джулиану Ассанжу покинуть посольство Эквадора в Лондоне без риска быть схваченным.

Соответствующее обращение опубликовано на сайте управления, передает Report.

«Настало время для господина Ассанжа, который уже заплатил высокую цену для того, чтобы пользоваться своими правами на свободу мнения, выражения и информации, чтобы продвигать право на правду в общественных интересах и восстанавливать свою свободу», — говорится в документе.