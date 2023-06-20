ООН: темпы потепления в Европе выше среднемирового уровня в два раза

Скорость потепления климата в Европе с 1980-х годов превышает средний уровень потепления в мире.

Скорость потепления климата в Европе с 1980-х годов превышает средний уровень потепления в мире.

Как передает Report , об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

"С 1980-х годов темпы потепления в Европе вдвое превышают среднемировой уровень, что оказывает далеко идущее воздействие на социально-экономическую структуру и экосистемы региона", - отметили в организации.

Подчеркивается, что температура воздуха в Европе в прошлом году была примерно на 2,3 градуса по Цельсию выше среднего доиндустриального уровня (1850-1900 гг.), который используется в качестве базового показателя в рамках Парижского соглашения по климату.

При этом в докладе говорится о том, что в Евросоюзе впервые объемы полученной с помощью возобновляемых источников энергии превысили объемы, полученные посредством природного газа.

В исследовании также указано, что в прошлом году "температуры поверхности моря в Европе достигли новых максимумов, что сопровождалось морскими волнами тепла", а также наблюдалось "беспрецедентное таяние ледников".

Согласно докладу, в 2022 году в Европе было зафиксировано самое теплое лето за всю историю наблюдений.