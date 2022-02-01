ООН: Талибы убили более 100 человек в Афганистане

ООН располагает "достоверными данными" о том, что боевики движения "Талибан" убили более 100 афганских солдат и чиновников с августа 2021 года, после прихода к власти в Афганистане.

ООН располагает "достоверными данными" о том, что боевики движения "Талибан" убили более 100 афганских солдат и чиновников с августа 2021 года, после прихода к власти в Афганистане.

Как передает Report, об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, представленном в Совет Безопасности Организации.

Отмечается, что с 15 августа ООН получила «достоверные данные» об убийствах, насильственных похищениях и других нарушениях в отношении сторонников бывшего режима, сотрудников сил безопасности и людей, которые работали с международным военным контингентом.

В документе говорится о внесудебных казнях по меньшей мере 50 человек, подозреваемых в принадлежности к террористической организации "Вилаят Хорасан" (ответвление террористической организации ИГИЛ в Кабуле).

Так, что более двух третей жертв были казнены без суда вопреки объявлению талибами "всеобщей амнистии".

Имеются также доказательства того, что бывшие члены правительства и коалиции подверглись "насильственному исчезновению и нарушениям, затрагивающим их право на жизнь и физическую неприкосновенность", утверждается в докладе генсека.

Кроме того, в докладе отмечается, что правозащитники и сотрудники СМИ продолжают подвергаться риску нападения, запугивания, преследования, произвольных арестов, жестокого обращения и убийства. Подчеркивается, что до настоящего времени были убиты 8 активистов, трое из них были убиты талибами, еще трое - боевиками ИГИЛ. Еще 10 активистов находятся под арестом и подвергаются угрозам, отмечается в докладе.

Задокументировано 44 случая временного задержания и угроз, из них 42 были произведены со стороны талибов.