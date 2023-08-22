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ООН: Талибы казнили более 200 бывших чиновников и военных без судебного разбирательства

ООН: Талибы казнили более 200 бывших чиновников и военных без судебного разбирательства Радикальное движение "Талибан" без суда провело более 200 казней бывших чиновников и военнослужащих после захвата власти в Афганистане в 2021 году.
Другие страны
22 августа 2023 г. 13:46
ООН: Талибы казнили более 200 бывших чиновников и военных без судебного разбирательства

Радикальное движение "Талибан" без суда провело более 200 казней бывших чиновников и военнослужащих после захвата власти в Афганистане в 2021 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

"МООНСА задокументировала по меньшей мере 218 случаев внесудебных казней бывших правительственных чиновников и служащих Вооруженных сил Афганистана с момента захвата Афганистана талибами", - сказано в документе.

В ходе расследования представители миссии задокументировали "не менее 800 случаев" внесудебных расправ в период с 15 августа 2021 года по 30 июня 2023 года. Речь идет о произвольных арестах, задержаниях, пытках и эпизодах жестокого обращения в отношении лиц, связанных с бывшим правительством страны и силами безопасности.

Согласно МООНСА, подобные преследования имели место, несмотря на объявленную талибами "де-факто всеобщую амнистию для бывших государственных чиновников и военнослужащих".

Отметим, что талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

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Версия на английском языке Over 200 extrajudicial killings since Taliban takeover, UN reports

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