ООН: свыше 260 мирных жителей погибли в Украине менее чем за неделю

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 263 мирных жителя погибли и почти 700 получили ранения менее чем за неделю боевых действий на востоке Украины. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщает управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). В отчете УКГВ также отмечается, что число погибших с начала конфликта в Донбассе приближается к 5,5 тыс., раненых - к 13 тыс.

"С 31 января по 5 февраля боевые действия в населенных районах унесли жизни по меньшей мере 263 гражданских лиц и привели к ранениям еще 674 человек. С середины апреля 2014 года по 5 февраля 2015 года на востоке Украины были убиты как минимум 5 486 человек, в том числе 59 детей (с учетом 298 погибших на борту самолета MH17), и 12 972 человека получили ранения, включая 153 детей", - говорится в документе.

В нем также сообщается о росте числа вынужденных переселенцев - киевские власти официально зарегистрировали свыше 978 000 человек.