ООН: Суверенный долг стран Африки достиг $1 трлн

Совокупный суверенный долг государств Африки достиг суммы $1 трлн.

Совокупный суверенный долг государств Африки достиг суммы $1 трлн.

Как передает Report , об этом сообщил исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА ООН) Клавер Гатете.

"Суверенный долг стран Африки вышел на уровень $1 трлн, - цитирует его агентство Bloomberg. - Каждая третья африканская страна с высоким уровнем госдолга сейчас сталкивается в серьезными финансовыми проблемами".

Гатете отметил, что усиление долгового бремени Африки происходит в условиях сокращения объемов долгосрочного льготного финансирования, размеров официальной помощи в целях развития и прямых иностранных инвестиций. Он добавил, что последствия изменения климата очень сильно сказываются на Африке, вызывая ежегодные совокупные потери до 5% от ВВП континента.

В наиболее сложном финансовом положении сейчас, согласно данным ООН, оказались Зимбабве, Гана и Эфиопия.

Рост государственной задолженности происходит не только в Африке. По подсчетам службы IFF Global debt monitor, совокупный долг всех стран мира составил в первом квартале 2024 года $91,4 трлн.