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ООН: Судан находится на грани полномасштабной гражданской войны

ООН: Судан находится на грани полномасштабной гражданской войны Судан находится на грани «полномасштабной гражданской войны», которая может дестабилизировать весь регион.
Другие страны
9 июля 2023 г. 23:56
ООН: Судан находится на грани полномасштабной гражданской войны

Судан находится на грани "полномасштабной гражданской войны", которая может дестабилизировать весь регион.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак.

По его словам, глава всемирной организации Антониу Гутерриш осудил авиаудар по суданскому Омдурману, в результате которого погибли минимум 22 человека.

Заместитель генсека ООН указал, что глава организации "по-прежнему сильно обеспокоен тем, что продолжающаяся война между вооруженными силами поставила Судан на грань полномасштабной гражданской войны, потенциально дестабилизируя весь регион".

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