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ООН намерена собрать более 600 млн долларов для помощи Афганистану

ООН намерена собрать более 600 млн долларов для помощи Афганистану Организация Объединенных Наций (ООН) стремится собрать более 600 миллионов долларов для помощи Афганистану, предупреждая, что страна сталкивается с серьезным гуманитарным кризисом.
Другие страны
13 сентября 2021 г. 15:42
ООН намерена собрать более 600 млн долларов для помощи Афганистану

Организация Объединенных Наций (ООН) стремится собрать более 600 миллионов долларов для помощи Афганистану, предупреждая, что страна сталкивается с серьезным гуманитарным кризисом.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, организация проведет конференцию в Женеве в понедельник, на которой она призовет к международной поддержке.

В конференции примут участие высшие должностные лица ООН, а также организации по оказанию помощи, включая Международный комитет Красного Креста и другие.

"Афганцы срочно нуждаются в продовольствии, медикаментах, медицинских услугах, безопасной воде", - говорится в заявлении ООН.

Также отмечается, что быстрые действия и поддержка со стороны международного сообщества жизненно важны.

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Версия на английском языке UN seeks $600 million to assist Afghanistan

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