ООН намерена собрать более 600 млн долларов для помощи Афганистану

Организация Объединенных Наций (ООН) стремится собрать более 600 миллионов долларов для помощи Афганистану, предупреждая, что страна сталкивается с серьезным гуманитарным кризисом.

Организация Объединенных Наций (ООН) стремится собрать более 600 миллионов долларов для помощи Афганистану, предупреждая, что страна сталкивается с серьезным гуманитарным кризисом.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, организация проведет конференцию в Женеве в понедельник, на которой она призовет к международной поддержке.

В конференции примут участие высшие должностные лица ООН, а также организации по оказанию помощи, включая Международный комитет Красного Креста и другие.

"Афганцы срочно нуждаются в продовольствии, медикаментах, медицинских услугах, безопасной воде", - говорится в заявлении ООН.

Также отмечается, что быстрые действия и поддержка со стороны международного сообщества жизненно важны.