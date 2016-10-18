ООН: Стороны конфликта в Йемене договорились о перемирии

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Спецпредставитель ООН по Йемену Исмаил Ульд Шейх Ахмед объявил о введении в Йемене режима прекращения огня сроком на 72 часа, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

По его словам, он получил согласие на перемирие от всех сторон конфликта. Оно должно вступить в силу 19 октября в 23 часа 59 минут.

Ульд Шейх Ахмед потребовал от всех заинтересованных сторон строго соблюдать условия перемирия, в том числе полностью прекратить боевые действия и обеспечить доступ гуманитарной помощи.

Силы президента Абд-Раббу Мансура Хади сражаются с повстанцами-хуситами, контролирующими столицу Сану.

Противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами в Йемене продолжается с августа 2014 года. Конфликт, согласно данным ООН, унес жизни около 7 тыс. человек.