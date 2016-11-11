ООН: Сторонники ИГ используют химоружие в Мосуле

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Сторонники террористической организации "Исламское государство" (ИГ) поджигают серу и используют дым от нее в качестве химоружия в Мосуле и его пригородах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна.

По словам аль-Хусейна, 23 октября "четыре человека умерли после вдыхания дыма горящей серы" на предприятии в Аль-Мишраге (на юге Мосула). Эта фабрика "была подожжена и обстреляна ИГ". 26 октября дымом от горящей серы задохнулся двухмесячный ребенок.

"Согласно данным, поступающим из Мосула, ИГ собирает в больших количествах аммиак и серу, и есть информация, что эти химикаты хранятся там же, где находятся мирные жители", - отметил верховный комиссар.

Аль-Хусейн напомнил правительству Ирака, что оно может "обеспечить правосудие", обратившись в Международный уголовный суд или уполномочив иракские суды расследовать международные преступления. Это необходимо, по его словам, для обеспечения мира и безопасности в стране.