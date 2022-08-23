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ООН столкнулась с рекордной нехваткой финансирования для гумпомощи

ООН столкнулась с рекордной нехваткой финансирования для гумпомощи Организации Объединенных Наций (ООН) столкнулась с рекордной нехваткой финансирования для гуманитарной помощи странам по всему миру.
Другие страны
23 августа 2022 г. 10:27
ООН столкнулась с рекордной нехваткой финансирования для гумпомощи

Организации Объединенных Наций (ООН) столкнулась с рекордной нехваткой финансирования для гуманитарной помощи странам по всему миру.

Как передает Report со ссылкой на Лента.ру, об этом сообщает газета The New York Times.

Как рассказал глава управления ООН по гуманитарной помощи Мартин Гриффит, в 2022 году подразделениям организации для оказания помощи более 200 миллионам человек потребуется 48,7 миллиарда долларов. Однако за более чем семь месяцев удалось собрать менее трети этой суммы. «Это самый большой дефицит финансирования, который мы когда-либо видели. В первую очередь потому что число уязвимых людей, нуждающихся в поддержке, быстро растет», — заявил он.

В организации также указали, что основная часть помощи поступает от таких стран-доноров, как США, ЕС, нескольких отдельных европейских стран, Японии и Канады.

Среди причин нехватки финансирования в ООН отметили войну в Украине, ситуацию в Афганистане, продовольственный кризис и последствия пандемии COVID-19.

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Версия на английском языке United Nations faces record humanitarian aid shortfall

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