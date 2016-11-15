ООН: США и Россия несут ответственность за прекращение огня в Сирии

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ США и Россия несут ответственность за воплощение в жизнь соглашения о прекращении огня в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН Ян Элиассон.

"И США, и Россия несут серьезную ответственность за воплощение в жизнь соглашения, которое обсуждалось в Совете безопасности и Международной группе поддержки. И я надеюсь, что этот диалог продолжится и положит конец этому ужасному конфликту", - заявил Я.Элиассон агентству Sputnik.

По словам Элиассона, возможностей помочь пострадавшему населению будет не очень много, однако "жизненно необходимо" эвакуировать больных, обеспечить доступ медицинского персонала, а также снабдить сирийцев продуктами и всем необходимым.

"Это требует кооперации большего числа сторон конфликта. Мы знаем, что нужно сотрудничать не только с сирийским правительством, но и с различными группами из другой части Алеппо", - подчеркнул дипломат.