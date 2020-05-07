ООН спрогнозировала пик заболеваемости коронавируса в беднейших странах

Пик заболеваемости COVID-19 в ряде беднейших стран ожидается в ближайшие 3-6 месяцев.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

"COVID-19 теперь затронул каждую страну и почти каждого человека на планете. Но самые разрушительные и дестабилизирующие последствия будут ощущаться в беднейших странах мира", - сказал Лоукок в ходе мероприятия в формате видеосвязи.

По его словам, такие страны сталкиваются с двойной проблемой - во-первых, с непосредственной угрозой в сфере здравоохранения. "Первый пик болезни ожидается во многих из них в ближайшие 3–6 месяцев", - подчеркнул Лоукок.

"Во-вторых, влияние глобальной рецессии и внутренних мер, принятых для сдерживания вируса. Прямо сейчас мы можем наблюдать падение доходов и сокращение рабочих мест, снижение запасов продовольствия, рост цен, дети пропускают вакцинацию, не посещают занятия", - указал он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.