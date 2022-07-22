ООН создаст рабочую группу по сельхозэкспорту из России

Организация Объединенных Наций создаст рабочую группу для координации с частным сектором и государствами по сельхозэкспорту из РФ в вопросах финансов, страхования и логистики.

Организация Объединенных Наций создаст рабочую группу для координации с частным сектором и государствами по сельхозэкспорту из РФ в вопросах финансов, страхования и логистики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"ООН создаст рабочую группу в развитие для поддержки и координации со странами-членами и частным сектором. Она сфокусируется на борьбе с нарушениями в торговле продовольствием и удобрениями, которые возникают в основном в связи с избыточным выполнением санкций, особенно в секторах финансов, логистики и страхования", - сказал он.