ООН создал консультативный орган по защите подводных кабелей

ООН создала международный консультативный орган по обеспечению устойчивости подводных кабелей.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Международного союза электросвязи (МСЭ).
Консультативный орган будет собираться не реже двух раз в год. Первая встреча в виртуальном формате запланирована на декабрь.
"На подводные кабели приходится более 99% международного обмена данных, что делает их устойчивость вопросом глобального значения. Консультативный орган будет привлекать специалистов со всего мира для обеспечения устойчивости этой жизненно важной цифровой инфраструктуры перед стихийными бедствиями, авариями и иными рисками", - приводятся слова генерального секретаря МСЭ Дорин Богдан-Мартин.
В состав органа войдут 40 человек, включая министров, глав регулирующих органов, руководителей предприятий и ведущих экспертов в области эксплуатации телекоммуникационных кабелей. Его сопредседателями стали министр связи, инноваций и цифровой экономики Нигерии Босун Тиджани и председатель совета директоров Национального управления связи Португалии Сандра Максимиано.