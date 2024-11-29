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ООН создал консультативный орган по защите подводных кабелей

ООН создал консультативный орган по защите подводных кабелей ООН создала международный консультативный орган по обеспечению устойчивости подводных кабелей.
Другие страны
29 ноября 2024 г. 16:51
ООН создал консультативный орган по защите подводных кабелей

ООН создала международный консультативный орган по обеспечению устойчивости подводных кабелей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Международного союза электросвязи (МСЭ).

Консультативный орган будет собираться не реже двух раз в год. Первая встреча в виртуальном формате запланирована на декабрь.

"На подводные кабели приходится более 99% международного обмена данных, что делает их устойчивость вопросом глобального значения. Консультативный орган будет привлекать специалистов со всего мира для обеспечения устойчивости этой жизненно важной цифровой инфраструктуры перед стихийными бедствиями, авариями и иными рисками", - приводятся слова генерального секретаря МСЭ Дорин Богдан-Мартин.

В состав органа войдут 40 человек, включая министров, глав регулирующих органов, руководителей предприятий и ведущих экспертов в области эксплуатации телекоммуникационных кабелей. Его сопредседателями стали министр связи, инноваций и цифровой экономики Нигерии Босун Тиджани и председатель совета директоров Национального управления связи Португалии Сандра Максимиано.

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