ООН создает штаб по расследованию военных преступлений в Сирии

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за создание специального органа, который будет помогать в документировании наиболее серьезных нарушений международного права в Сирии, включая возможные военные преступления и преступления против человечности. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, за резолюцию проголосовали 105 государств-членов Ассамблеи. 15 государств, в числе которых Россия, Сирия, Иран, Китай, Куба и Венесуэла, выступили против резолюции. Представители 52 стран воздержались.

Документом основывается "международный независимый и беспристрастный механизм" под покровительством ООН, который будет "собирать, обобщать, хранить и анализировать свидетельства нарушений международного гуманитарного права и нарушений прав человека и готовить документы в целях облегчения и ускорения справедливых и независимых уголовных процедур".

Авторами резолюции выступили представители Лихтенштейна и Катара.