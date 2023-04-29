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ООН сообщила о выдвижении сторонами конфликта в Судане представителей для переговоров

ООН сообщила о выдвижении сторонами конфликта в Судане представителей для переговоров Суданская армия и силы быстрого реагирования (спецназ) определили своих кандидатов для участия в переговорах между сторонами.
Другие страны
29 апреля 2023 г. 17:59
ООН сообщила о выдвижении сторонами конфликта в Судане представителей для переговоров

Суданская армия и силы быстрого реагирования (спецназ) определили своих кандидатов для участия в переговорах между сторонами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил представитель Организации Объединенных Наций (ООН) в Судане.

"Две стороны конфликта выдвинули кандидатов для переговоров", - указал представитель ООН, слова которого привел телеканал Sky News Arabia. По его убеждению, и армия, и спецназ "в большей степени [чем раньше] открыты для диалога".

Представитель ООН отметил, что переговоры между сторонами суданского конфликта "могут состояться в [столице Южного Судана] Джубе или в [саудовском городе] Джидда". О сроках предполагаемой встречи он не сказал.

В середине недели телеканал Al Jazeera сообщил, что командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принципиально согласился с инициативой по организации встречи между представителем ВС и сил быстрого реагирования, местом проведения которой должна стать Джуба. Позже, однако, представитель армии указал, что вооруженные силы не приняли эту идею, которая исходила от Межправительственной организации по развитию.

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