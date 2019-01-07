ООН сообщила о росте числа беженцев в мире

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ К середине 2018 года в мире насчитывалось около 68,8 миллиона мигрантов, перемещённых лиц и тех, кто ищет убежище. Это на 300 тысяч больше, чем на конец декабря 2017 года.

Как передаёт Report, об этом сообщает Верховный комиссариат ООН по делам беженцев (UNHCR).

В UNHCR заявляют, что миграционный кризис сейчас разворачивается в Бангладеше и Ливане. Каждый третий беженец из Сирии, большинство покинувших свою страну сирийцев живут в Турции (3,6 миллиона), Ливане (968,1 тысячи) и Иордании (667,2 тысячи).

Напомним, что в декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Глобальный договор о беженцах.

Ранее в ООН сообщили, что при попытке достичь берегов Европы в Средиземном море в 2018 году утонули более двух тысяч мигрантов.