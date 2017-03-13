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    ООН сообщила о рекордном числе убитых детей в Сирии в 2016 году

    За прошлый год в Сирии были убиты более 650 детей© Courtesy İmage

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ По данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ, в 2016 году в ходе сирийского военного конфликта погибло рекордное число детей.

    Как передает Report, об этом сообщает Gazeta.ru.

    Отмечается, что за прошлый год в Сирии были убиты более 650 детей. Помимо этого от различных болезней погибли еще несколько сотен детей, которые могли бы выжить при наличии необходимых медикаментов и медицинской помощи.

    Кроме того, в ЮНИСЕФ добавили, что за 2016 год по меньшей мере 851 ребенок был вынужден участвовать в боевых действиях на стороне вооруженных группировок. Уточняется, что это вдвое больше, чем в 2015 году.

    В ноябре прошлого года сообщалось, что число детей в Сирии, которые живут в блокадных условиях, удвоилось за год и достигло отметки в 500 тыс.

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