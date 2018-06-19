 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ООН сообщила о рекордном числе беженцев в 2017 году

    Число беженцев во всем мире за год увеличилось на 3,1 миллиона

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Во всем мире в 2017 году насчитывалось в общей сложности 68,5 миллиона беженцев, половина из них - дети. Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом  сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

    По данным ООН, глобальные показатели беженцев в пятый раз подряд возросли до рекордного уровня. В 2017 году во всем мире насчитывалось 68,5 миллиона беженцев, около половины из них - несовершеннолетние, сообщило во вторник, 19 июня, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

    Таким образом, число беженцев во всем мире за год увеличилось на 3,1 миллиона. При этом большая часть беженцев - 40 миллионов - являлись внутренне перемещенными лицами, то есть остались в своих странах.

    Больше всего среди беженцев граждан Сирии, Афганистана, Южного Судана, Мьянмы и Сомали. 

    85 процентов всех беженцев в мире проживают в странах с низким или средним уровнем доходов на душу населения, в частности, в Ливане, Пакистане и Уганде.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi