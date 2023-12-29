ООН сообщила о попадании гуманитарного конвоя под обстрел в Газе

Гуманитарный конвой, возвращавшийся из северной части сектора Газа, подпал под обстрел.

Гуманитарный конвой, возвращавшийся из северной части сектора Газа, подпал под обстрел.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил в пятницу глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в анклаве Томас Уайт.

"Израильские военные открыли огонь по гуманитарному конвою, когда он возвращался из северной части сектора Газа по дороге, которую для этого выделил ЦАХАЛ", - написал Уайт в соцсети "X".

Он отметил, что в результате обстрела никто не пострадал, однако одно транспортное средство получило повреждения.

"Гуманитарные работники никогда не должны подвергаться атакам", - подчеркнул Уайт.

Израильская сторона пока не комментировала этот инцидент.