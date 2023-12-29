ООН сообщила о попадании гуманитарного конвоя под обстрел в Газе

Гуманитарный конвой, возвращавшийся из северной части сектора Газа, подпал под обстрел.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил в пятницу глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в анклаве Томас Уайт.
"Израильские военные открыли огонь по гуманитарному конвою, когда он возвращался из северной части сектора Газа по дороге, которую для этого выделил ЦАХАЛ", - написал Уайт в соцсети "X".
Он отметил, что в результате обстрела никто не пострадал, однако одно транспортное средство получило повреждения.
"Гуманитарные работники никогда не должны подвергаться атакам", - подчеркнул Уайт.
Израильская сторона пока не комментировала этот инцидент.