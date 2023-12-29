О нас

ООН сообщила о попадании гуманитарного конвоя под обстрел в Газе

ООН сообщила о попадании гуманитарного конвоя под обстрел в Газе Гуманитарный конвой, возвращавшийся из северной части сектора Газа, подпал под обстрел.
Другие страны
29 декабря 2023 г. 13:45
ООН сообщила о попадании гуманитарного конвоя под обстрел в Газе

Гуманитарный конвой, возвращавшийся из северной части сектора Газа, подпал под обстрел.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил в пятницу глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в анклаве Томас Уайт.

"Израильские военные открыли огонь по гуманитарному конвою, когда он возвращался из северной части сектора Газа по дороге, которую для этого выделил ЦАХАЛ", - написал Уайт в соцсети "X".

Он отметил, что в результате обстрела никто не пострадал, однако одно транспортное средство получило повреждения.

"Гуманитарные работники никогда не должны подвергаться атакам", - подчеркнул Уайт.

Израильская сторона пока не комментировала этот инцидент.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT-nin Qəzzada humanitar yardım karvanı atəşə tutulub
Версия на английском языке UN says humanitarian convoy came under fire in Gaza

Самое читаемое

ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
22 декабря 2023 г. 17:30
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
23 декабря 2023 г. 17:44
В Нефтчалинском районе задержан браконьер
ФотоВ Нефтчалинском районе задержан браконьер
24 декабря 2023 г. 10:53
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
24 декабря 2023 г. 17:59
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
25 декабря 2023 г. 15:56
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
26 декабря 2023 г. 22:25
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
27 декабря 2023 г. 10:37
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
28 декабря 2023 г. 12:53
Инвестиции в новые компании с азербайджанским капиталом в Турции возросли почти втрое
Инвестиции в новые компании с азербайджанским капиталом в Турции возросли почти втрое
22 декабря 2023 г. 14:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi