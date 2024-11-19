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ООН сообщила о гибели в Ливане свыше 210 медработников с октября 2023 года

ООН сообщила о гибели в Ливане свыше 210 медработников с октября 2023 года По меньшей мере 212 медицинских работников погибли в Ливане с октября прошлого года из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Другие страны
19 ноября 2024 г. 08:07
ООН сообщила о гибели в Ливане свыше 210 медработников с октября 2023 года

По меньшей мере 212 медицинских работников погибли в Ливане с октября прошлого года из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, посвященном обстановке в арабской республике.

"С октября 2023 года было совершено 136 атак на медицинские учреждения, что привело к гибели 212 медицинских работников. 70 из них погибли на прошлой неделе", - указывается в документе.

В нем также отмечается, что в результате атак 21 из 178 медучреждений в Ливане было вынуждено приостановить работу или сократить объем предоставляемых услуг.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.

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Версия на азербайджанском языке BMT: Livanda 210-dan çox tibb işçisi ölüb

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