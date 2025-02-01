ООН сообщила о гибели в Гоме 700 человек

По меньшей мере 700 жителей погибли в городе Гома (столица провинции Северное Киву) на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), 2,8 тыс. человек получили ранения в боях между правительственными силами и повстанцами.

По меньшей мере 700 жителей погибли в городе Гома (столица провинции Северное Киву) на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), 2,8 тыс. человек получили ранения в боях между правительственными силами и повстанцами.

Как передает Report со ссылкой на агентство AFP, об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Всемирная организация здравоохранения и ее партнеры вместе с правительством ДРК провели оценку в период с 26 по 30 января и установили, что 700 человек погибли и 2 800 получили ранения", - говорится в сообщении.

Дюжаррик добавил, что эти показатели скорее всего возрастут.