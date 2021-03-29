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ООН сообщила о гибели 107 человек на субботних протестах в Мьянме

ООН сообщила о гибели 107 человек на субботних протестах в Мьянме Службы безопасности Мьянмы убили 107 человек, в том числе семь детей в субботу.
Другие страны
29 марта 2021 г. 05:52
ООН сообщила о гибели 107 человек на субботних протестах в Мьянме

Службы безопасности Мьянмы убили 107 человек, в том числе семь детей в субботу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в совместном заявлении специального советника ООН по предупреждению геноцида Элис Ндериту и верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Отметим, однако, что в заявлении не сказано, откуда приводятся такие данные.

"Суббота стала самым кровавым днем с момента начала демонстраций против переворота", - сказано в заявлении.

В нем отмечается, что "силы безопасности убили по меньшей мере 107 человек, в том числе семь детей, согласно многочисленным достоверным сообщениям".

По словам авторов заявления, ожидается, что число смертей будет расти по мере подтверждения информации.

Сотни других были ранены и задержаны во время этих, "похоже, скоординированных атак в более чем 40 местах по всей стране", говорится в заявлении.

"Постыдные, трусливые и жестокие действия военных и полиции, которые были сняты на видео во время стрельбы по бегущим протестующим и которые не щадили даже маленьких детей, должны быть немедленно прекращены. Международное сообщество несет ответственность за защиту народа Мьянмы от зверских преступлений", - заявили Бачелет и Ндериту.

Специальный советник и верховный комиссар призвали Совет Безопасности предпринять дальнейшие шаги, основываясь на его заявлении от 10 марта 2021 года. Кроме того, они призвали АСЕАН и международное сообщество в целом принять незамедлительные меры для защиты народа Мьянмы.

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