ООН сообщила о гибели 107 человек на субботних протестах в Мьянме

Службы безопасности Мьянмы убили 107 человек, в том числе семь детей в субботу.
Отметим, однако, что в заявлении не сказано, откуда приводятся такие данные.
"Суббота стала самым кровавым днем с момента начала демонстраций против переворота", - сказано в заявлении.
В нем отмечается, что "силы безопасности убили по меньшей мере 107 человек, в том числе семь детей, согласно многочисленным достоверным сообщениям".
По словам авторов заявления, ожидается, что число смертей будет расти по мере подтверждения информации.
Сотни других были ранены и задержаны во время этих, "похоже, скоординированных атак в более чем 40 местах по всей стране", говорится в заявлении.
"Постыдные, трусливые и жестокие действия военных и полиции, которые были сняты на видео во время стрельбы по бегущим протестующим и которые не щадили даже маленьких детей, должны быть немедленно прекращены. Международное сообщество несет ответственность за защиту народа Мьянмы от зверских преступлений", - заявили Бачелет и Ндериту.
Специальный советник и верховный комиссар призвали Совет Безопасности предпринять дальнейшие шаги, основываясь на его заявлении от 10 марта 2021 года. Кроме того, они призвали АСЕАН и международное сообщество в целом принять незамедлительные меры для защиты народа Мьянмы.