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ООН сократит продовольственную помощь Афганистану

ООН сократит продовольственную помощь Афганистану Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН в Афганистане в марте значительно сократит жизненно необходимую помощь по меньшей мере для 4 млн человек из-за нехватки средств.
Другие страны
18 марта 2023 г. 09:39
ООН сократит продовольственную помощь Афганистану

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН в Афганистане в марте значительно сократит жизненно необходимую помощь по меньшей мере для 4 млн человек из-за нехватки средств.

Об этом передает Report со ссылкой на ООН.

"Из-за нехватки финансирования по меньшей мере 4 млн афганцев получат в марте лишь половину того, что им необходимо для выживания, запасы продовольствия иссякнут еще до того, как в мае будет собран следующий урожай", - говорится в сообщении.

ВПП призвала международное сообщество срочно выделить средства для финансирования гуманитарных операций в охваченной кризисами стране.

Организация заявила о том, что 6 млн жителей страны находятся "в одном шаге от голода", в гуманитарной помощи в 2023 году нуждаются две трети населения - более 28 млн человек, что почти втрое больше, чем в 2021 году.

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