О нас

OОН сократит помощь Сирии из-за нехватки средств

OОН сократит помощь Сирии из-за нехватки средств Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН в связи с нехваткой средств почти наполовину снизит объемы помощи, выделяемой Сирии.
Другие страны
14 июня 2023 г. 03:38
OОН сократит помощь Сирии из-за нехватки средств

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН в связи с нехваткой средств почти наполовину снизит объемы помощи, выделяемой Сирии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в коммюнике организации.

"Беспрецедентный кризис со средствами для Сирии вынуждает ВПП прекратить помощь 2,5 млн из 5,5 млн нуждающихся в этой стране", - отмечается в документе.

Подчеркивается, что "решение было принято в пользу трех миллионов сирийцев, которые без продовольственной помощи неспособны выжить даже в течение недели".

В случае продолжения оказания помощи в прежних объемах, то есть 5,5 млн сирийцам, все ресурсы ВПП иссякли бы полностью к октябрю этого года, сообщает организация.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT maliyyə çatışmazlığı səbəbindən Suriyaya yardımı kəsir

Самое читаемое

МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
7 июня 2023 г. 10:58
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
7 июня 2023 г. 20:49
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
8 июня 2023 г. 16:16
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
10 июня 2023 г. 00:41
Президент Турции принял главу УЕФА
Президент Турции принял главу УЕФА
10 июня 2023 г. 17:53
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
11 июня 2023 г. 15:03
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
12 июня 2023 г. 10:51
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
12 июня 2023 г. 15:45
Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом
Врач Байдена рассказал о его проблеме с зубом
12 июня 2023 г. 19:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi