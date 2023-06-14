OОН сократит помощь Сирии из-за нехватки средств

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН в связи с нехваткой средств почти наполовину снизит объемы помощи, выделяемой Сирии.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН в связи с нехваткой средств почти наполовину снизит объемы помощи, выделяемой Сирии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в коммюнике организации.

"Беспрецедентный кризис со средствами для Сирии вынуждает ВПП прекратить помощь 2,5 млн из 5,5 млн нуждающихся в этой стране", - отмечается в документе.

Подчеркивается, что "решение было принято в пользу трех миллионов сирийцев, которые без продовольственной помощи неспособны выжить даже в течение недели".

В случае продолжения оказания помощи в прежних объемах, то есть 5,5 млн сирийцам, все ресурсы ВПП иссякли бы полностью к октябрю этого года, сообщает организация.