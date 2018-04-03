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    ООН собрала 2 млрд долларов на помощь жителям Йемена

    В свою очередь Еврокомиссия (ЕК) приняла решение о выделении 107,5 млн евро для нуждающихся жителей страны

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ ООН удалось собрать 2 миллиарда долларов в ходе международной донорской конференции по Йемену, состоявшейся в Женеве.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил генсек организации Антониу Гутерреш журналистам.

    "Мы достигли суммы в 2 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом, когда мы собрали 1,1 миллиард, вы видите, что мы практически удвоили эту сумму", - указал А.Гутерреш.

    По его словам, страны также договорились о выделении дополнительных финансовых средств в течение года.

    Генсек подчеркнул, что ситуацию в Йемене можно урегулировать только путем переговоров.

    В свою очередь Еврокомиссия (ЕК) приняла решение о выделении 107,5 млн евро для нуждающихся жителей Йемена.

    По оценкам ЕК, 22,2 миллиона человек (порядка 75% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи или защите.

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