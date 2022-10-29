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ООН: Снижение цен на продовольствие спасло от крайней нищеты около 100 млн человек

ООН: Снижение цен на продовольствие спасло от крайней нищеты около 100 млн человек Снижение стоимости основных продуктов питания, которая стала возможна благодаря договоренностям об экспорте продовольствия и удобрений по Черному морю помогло спасти от крайней нищеты около 100 млн человек.
Другие страны
29 октября 2022 г. 02:23
ООН: Снижение цен на продовольствие спасло от крайней нищеты около 100 млн человек

Снижение стоимости основных продуктов питания, которая стала возможна благодаря договоренностям об экспорте продовольствия и удобрений по Черному морю помогло спасти от крайней нищеты около 100 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик.

По его словам, возобновление экспорта значительно повлияло на снижение цен на пшеницу и другие продукты.

"Индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН снижался семь месяцев подряд. Согласно нашим оценкам на основе модели Международного валютного фонда, снижение цен на основные продукты питания спасло непрямым образом около 100 млн человек от крайней бедности", - сказал он.

Также представитель генсека подчеркнул, что ООН понимает сложности, стоящие на пути продления договоренностей об экспорте зерна, но считает, что их можно преодолеть. По его словам, договоренности могут быть продлены автоматически 19 ноября, если у сторон не будет возражений.

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