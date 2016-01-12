ООН смогла доставить первую партию груза в осажденный сирийский город Мадая

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Впервые за последние несколько месяцев ООН смогла доставить гуманитарную помощь в город Мадая, где два деcятка человек уже умерли от голода. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, в город прибыла первая колонна грузовиков, началась разгрузка предметов первой необходимости.

Этот груз был собран целым рядом учреждений ООН. Они направили жителям осажденного города медикаменты, продовольствие, одеяла, строительные материалы и предметы гигиены.

Сегодня же еще несколько грузовиков ООН выехали из Дамаска и отправились в Аль-Фуа и Кафрею, где также сложилась крайне тяжелая ситуация.

Представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Якуб эль-Хилл на брифинге в Нью-Йорке отметил, что процесс переговоров со сторонами конфликта был непростым. Для согласования условий поставок потребовалось немало времени.

По словам Якуба эль-Хилла, в целом в труднодоступных районах Сирии проживают 4,5 млн. человек. 400 тыс. из них - в 15 осажденных районах.