ООН: Ситуация в Мьянме не позволяет организовать безопасное возвращение рохинджа

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Возвращение беженцев-рохинджа из Бангладеш в Мьянму должно быть добровольным, но нынешняя ситуация в мьянманском штате Ракхайн "не позволяет организовать безопасное и постепенное возвращение".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении официального представителя Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Эдриана Эдвардса.

Напомним, что Бангладеш и Мьянма накануне подписали соглашение о возвращении на родину беженцев-рохинджа, находящихся в бангладешских лагерях после вспышки насилия в мьянманском штате Ракхайн.

"УВКБ следит за сообщениями о том, что правительства Бангладеш и Мьянмы подписали соглашение о возвращении беженцев-рохинджа в Мьянму… УВКБ пока не ознакомилось с деталями документа. Беженцы имеют право на возвращение. И механизм, позволяющий им воспользоваться этим правом в соответствии с международными стандартами, будет приветствоваться. В первую очередь это значит, что возвращение должно быть добровольным и осуществляться безопасно и достойно, что откроет путь для долгосрочных решений", - говорится в заявлении.

Эдвардс отметил, что в настоящий момент в штате Ракхайн пока не сложились благоприятные для возвращения беженцев условия из-за нанесенного материального ущерба, продолжающегося насилия и нестабильности поставок гуманитарной помощи.

Напомним, что в штате Ракхайн неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами.

Последнее обострение произошло 25 августа. С 25 августа в Бангладеш прибыли около 613 тысяч. человек, бежавших от насилия в Мьянме. Общее их число в Бангладеш достигло 826 тысяч.