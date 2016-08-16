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    ​ООН: Ситуация в Алеппо критическая

    Ситуация для гражданских лиц в Алеппо стала критической и требует немедленного внимания и реагирования на нее

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Ситуация в сирийском Алеппо критическая, необходимо срочно вернуться к политическому урегулированию кризиса в стране.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении Независимой Комиссии ООН по расследованию в Сирии, распространенном во вторник.

    В документе подчеркивается, что "Комиссия серьезно озабочена безопасностью мирных жителей, включая, как сообщается, 100 тысяч детей", которые в настоящий момент находятся в восточной части Алеппо, где в последние дни наблюдается интенсификация боевых действий. По мнению Комиссии, эти атаки "являются прелюдией к осаде", нацеленной на силовой захват города при помощи уже задокументированной стратегии "сдавайся или голодай".

    "Ситуация для гражданских лиц в Алеппо стала критической и требует немедленного внимания и реагирования на нее", - говорится в тексте заявления.

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