​ООН: Ситуация в Алеппо критическая

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Ситуация в сирийском Алеппо критическая, необходимо срочно вернуться к политическому урегулированию кризиса в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении Независимой Комиссии ООН по расследованию в Сирии, распространенном во вторник.

В документе подчеркивается, что "Комиссия серьезно озабочена безопасностью мирных жителей, включая, как сообщается, 100 тысяч детей", которые в настоящий момент находятся в восточной части Алеппо, где в последние дни наблюдается интенсификация боевых действий. По мнению Комиссии, эти атаки "являются прелюдией к осаде", нацеленной на силовой захват города при помощи уже задокументированной стратегии "сдавайся или голодай".

"Ситуация для гражданских лиц в Алеппо стала критической и требует немедленного внимания и реагирования на нее", - говорится в тексте заявления.