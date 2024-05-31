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ООН: Сирия находится в наихудшем положении за последние 13 лет

ООН: Сирия находится в наихудшем положении за последние 13 лет Сирия находится в настоящее время в наиболее бедственном положении с начала вооруженного конфликта.
Другие страны
31 мая 2024 г. 01:59
ООН: Сирия находится в наихудшем положении за последние 13 лет

Сирия находится в настоящее время в наиболее бедственном положении с начала вооруженного конфликта.

Как передает Report, об этом заявил журналистам спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.

"Ситуация в Сирии сейчас наихудшая. Конфликт идет уже 13 лет, и еще никогда положение дел не было таким плохим, как сейчас. Особенно в том, что касается экономики", - сказал он.

По словам Педерсена, в гуманитарной помощи в стране нуждаются почти 17 млн человек. Он также отметил, что на ситуацию в сфере безопасности негативно влияет палестино-израильский конфликт. Он подчеркнул, что Сирии "необходим прогресс на политическом фронте".

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