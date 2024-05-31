ООН: Сирия находится в наихудшем положении за последние 13 лет

Сирия находится в настоящее время в наиболее бедственном положении с начала вооруженного конфликта.

Сирия находится в настоящее время в наиболее бедственном положении с начала вооруженного конфликта.

Как передает Report , об этом заявил журналистам спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.

"Ситуация в Сирии сейчас наихудшая. Конфликт идет уже 13 лет, и еще никогда положение дел не было таким плохим, как сейчас. Особенно в том, что касается экономики", - сказал он.

По словам Педерсена, в гуманитарной помощи в стране нуждаются почти 17 млн человек. Он также отметил, что на ситуацию в сфере безопасности негативно влияет палестино-израильский конфликт. Он подчеркнул, что Сирии "необходим прогресс на политическом фронте".