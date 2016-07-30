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    ООН шокирована фактами издевательства над аборигенами в Австралии

    В связи с этими фактами в Австралии вспыхнули акции протеста

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В Управлении ООН по правам человека шокированы видеокадрами, свидетельствующими о бесчеловечном обращении с малолетними заключенными в центре содержания Дон Дейл в Северной территории Австралии.

    Как сообщает Report со ссылкой на мировые СМИ, в объектив попали дети из числа аборигенов - некоторым из них не более десяти лет.

    "Некоторых детей подолгу содержат в изоляции, порой до шести недель, в темных и жарких камерах без доступа свежего воздуха и без водопроводной воды", - заявил представитель Управления Руперт Колвилл.

    По его словам, речь идет о нарушениях Конвенции по правам ребенка, а также Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания – документов, ратифицированных Австралией.

    На одном из видео, датированном 2014 годом, ребенок с мешком на голове прикован к стулу на протяжении нескольких часов. На другом – раздетые догола дети подвергаются побоям.

    Кстати, в связи с этими фактами в Австралии вспыхнули акции протеста.

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