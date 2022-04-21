ООН считает важной организацию гуманитарных коридоров из Мариуполя

ООН вновь призывает к организации гуманитарных коридоров из Мариуполя.

ООН вновь призывает к организации гуманитарных коридоров из Мариуполя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы слышали заявление (о ситуации в Мариуполе - прим. ТАСС), которое было широко распространено. Мы поддерживаем контакты с властями обеих стран по гуманитарной паузе. Мы можем лишь вновь призвать к открытию гуманитарных коридоров", - сказал он.

Дюжаррик также отметил, что офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не располагает новыми данными о возможных визитах административного главы международного сообщества в Москву и Киев.

Ранее Гутерриш направил письма в постоянные представительства России и Украины при ООН с просьбой к президентам двух стран принять его в своих столицах.