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ООН считает важной организацию гуманитарных коридоров из Мариуполя

ООН считает важной организацию гуманитарных коридоров из Мариуполя ООН вновь призывает к организации гуманитарных коридоров из Мариуполя.
Другие страны
21 апреля 2022 г. 20:56
ООН считает важной организацию гуманитарных коридоров из Мариуполя

ООН вновь призывает к организации гуманитарных коридоров из Мариуполя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы слышали заявление (о ситуации в Мариуполе - прим. ТАСС), которое было широко распространено. Мы поддерживаем контакты с властями обеих стран по гуманитарной паузе. Мы можем лишь вновь призвать к открытию гуманитарных коридоров", - сказал он.

Дюжаррик также отметил, что офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не располагает новыми данными о возможных визитах административного главы международного сообщества в Москву и Киев.

Ранее Гутерриш направил письма в постоянные представительства России и Украины при ООН с просьбой к президентам двух стран принять его в своих столицах.

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