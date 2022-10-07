ООН считает неприемлемыми рассуждения о ядерной войне

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает неприемлемой и немыслимой идею о ядерном конфликте, эта позиция не изменилась.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает неприемлемой и немыслимой идею о ядерном конфликте, эта позиция не изменилась.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Что касается любых заявлений, касающихся применения ядерного оружия, то я хочу напомнить, что генеральный секретарь ООН сказал по этой теме. Позиция генерального секретаря не изменилась", - сказал Дюжаррик.

Напомним, что 22 сентября Антониу Гутерриш, заявил, что ранее немыслимая идея ядерного конфликта превратилась в предмет обсуждений.

"Это само по себе полностью неприемлемо. Все ядерные государства должны подтвердить приверженность неприменению и постепенной ликвидации ядерного оружия", - сказал тогда А.Гутерриш.