ООН считает неприемлемыми рассуждения о ядерной войне

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает неприемлемой и немыслимой идею о ядерном конфликте, эта позиция не изменилась.
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"Что касается любых заявлений, касающихся применения ядерного оружия, то я хочу напомнить, что генеральный секретарь ООН сказал по этой теме. Позиция генерального секретаря не изменилась", - сказал Дюжаррик.
Напомним, что 22 сентября Антониу Гутерриш, заявил, что ранее немыслимая идея ядерного конфликта превратилась в предмет обсуждений.
"Это само по себе полностью неприемлемо. Все ядерные государства должны подтвердить приверженность неприменению и постепенной ликвидации ядерного оружия", - сказал тогда А.Гутерриш.