ООН: Самого опасного сценария дальнейшего распространения Эболы удалось избежать

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Предложенная стратегия борьбы с Эболой работает и приносит свои плоды. Об этом, как сообщает Report, заявил на пресс-конференции в Сьерра-Леоне специальный посланник Генерального секретаря ООН по борьбе с Эболой Дэвид Набарро.

Он отметил, что самого опасного сценария дальнейшего развития Эболы, похоже, удалось избежать. Вместе с тем, он призвал не ослаблять усилия, подчеркнув, что критерием успеха будет ноль новых случаев заражения.

Дэвид Набарро отметил, что сейчас уже видны результаты противостояния Эболе, однако пока еще скорость распространения заболевания не стабилизировалась.

Согласно обновленным данным ВОЗ, на сегодняшний день Эболой заразились 16,2 тысячи человек. Почти семь тысяч заболевших умерли.