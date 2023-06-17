Программа развития ООН выделит $1 млрд на восстановление Украины

Программа развития ООН совместно с партнерами передаст один миллиард долларов на восстановление Украины.

Программа развития ООН совместно с партнерами передаст один миллиард долларов на восстановление Украины.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Глава ПРООН Ахим Штайнер во время встречи с украинским премьером в Киеве сообщил, что ООН совместно с партнерами передаст один миллиард долларов для Украины.

Премьер сообщил, что во время встречи они говорили о потребностях Украины для быстрого восстановления и гуманитарного разминирования. Также затронули вопросы поддержки релокированных предприятий и малых и средних предпринимателей, которые потеряли свой бизнес во время войны и хотят начать его с нуля.

"ПРООН готова помочь в этих вопросах. В частности, готовятся инициативы по обучению и переквалификации предпринимателей, развитие потенциально экспортных производств. Также ПРООН поддержит восстановление энергетической инфраструктуры", - сообщил Шмыгаль.