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ООН: С октября 2023 года в Газе погибли 369 сотрудников гуманитарных организаций

ООН: С октября 2023 года в Газе погибли 369 сотрудников гуманитарных организаций По меньшей мере 369 сотрудников гуманитарных организаций погибли в секторе Газа с октября 2023 года.
Другие страны
9 января 2025 г. 06:05
ООН: С октября 2023 года в Газе погибли 369 сотрудников гуманитарных организаций

По меньшей мере 369 сотрудников гуманитарных организаций погибли в секторе Газа с октября 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) на оккупированных палестинских территориях.

По данным организации, среди жертв оказались 263 сотрудника Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

"Продолжают поступать сообщения об израильских бомбардировках с воздуха, земли и моря, а также о взрывах жилых зданий по всему сектору Газа, что приводит к новым жертвам среди гражданского населения, его перемещению и разрушению гражданской инфраструктуры. Сообщалось также о ракетных обстрелах Израиля палестинскими вооруженными группировками", - говорится в докладе.

Управление ООН также обратило внимание на проблему истощения запасов топлива для работы электрогенераторов в больницах в секторе Газа, что "подвергает серьезной опасности жизни пациентов, в том числе новорожденных детей".

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