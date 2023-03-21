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ООН: С начала войны в Украине погибло более 8 тыс. мирных жителей

ООН: С начала войны в Украине погибло более 8 тыс. мирных жителей С начала полномасштабного российского вторжения Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 22 209 жертв среди гражданского населения Украины - 8 317 убитых и 13 892 раненых.
Другие страны
21 марта 2023 г. 05:16
ООН: С начала войны в Украине погибло более 8 тыс. мирных жителей

С начала полномасштабного российского вторжения Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 22 209 жертв среди гражданского населения Украины - 8 317 убитых и 13 892 раненых.

Как передает Report, об этом говорится в еженедельной сводке организации.

"УВКПЧ считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где шли интенсивные боевые действия, затянулось, и многие сообщения еще не подтверждены. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где имеются сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения", - отмечается в сообщении.

С начала марта было зафиксировано 469 жертв среди гражданского населения, в том числе 113 убитых и 356 раненых.

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Версия на азербайджанском языке BMT: Müharibə başlayandan Ukraynada 8 000-dən çox dinc sakin həlak olub

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