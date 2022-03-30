ООН: С начала войны в Украине погибли до 1 180 мирных жителей

С начала российско-украинской войны погибли не менее 1 179 мирных жителей Украины, еще 1 860 человек получили ранения.
Как передает Report со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в период с 24 февраля по 28 марта границы соседних с Украиной стран пересекло 3 901 713 украинцев.
При этом более половины украинских беженцев (2 314 623) прибыли в Польшу. Далее следуют Румыния (602 461), Молдова (385 222), Венгрия (359 197) и Словакия (278 238).
Отмечается, что в период с 18 по 23 февраля на территорию России из Донецкой и Луганской областей Украины перешли 113 тыс. человек.