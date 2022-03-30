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ООН: С начала войны в Украине погибли до 1 180 мирных жителей

ООН: С начала войны в Украине погибли до 1 180 мирных жителей С начала российско-украинской войны погибли не менее 1 179 мирных жителей Украины, еще 1 860 человек получили ранения.
Другие страны
30 марта 2022 г. 07:12
ООН: С начала войны в Украине погибли до 1 180 мирных жителей

С начала российско-украинской войны погибли не менее 1 179 мирных жителей Украины, еще 1 860 человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в период с 24 февраля по 28 марта границы соседних с Украиной стран пересекло 3 901 713 украинцев.

При этом более половины украинских беженцев (2 314 623) прибыли в Польшу. Далее следуют Румыния (602 461), Молдова (385 222), Венгрия (359 197) и Словакия (278 238).

Отмечается, что в период с 18 по 23 февраля на территорию России из Донецкой и Луганской областей Украины перешли 113 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке BMT: Ukrayna müharibəsində 1 180 nəfərədək mülki şəxs həlak olub

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