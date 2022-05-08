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ООН: С начала войны Украину покинуло около 6 млн человек

ООН: С начала войны Украину покинуло около 6 млн человек Границу Украины с соседними странами в период с 24 февраля 5 801 159 беженцев.
Другие страны
8 мая 2022 г. 14:52
ООН: С начала войны Украину покинуло около 6 млн человек

Границу Украины с соседними странами в период с 24 февраля 5 801 159 беженцев.

Как передает Report, об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Так, более половины граждан Украины, покинувших страну с 24 февраля, находятся в Польше.

Польскую границу пересекло 3 167 805 беженцев, Румынии - 857 846, России - 739 418, Венгрии - 557 001, Молдовы - 453 848, Словакии - 391 592, Беларуси - 26 278.

В дополнение к этим цифрам УВКБ ООН сообщило, что в период с 18 по 23 февраля 2022 года в Россию из Донецкой и Луганской областей Украины проследовало 105 тыс. человек.

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Версия на английском языке UN: Over 5.8 million people have left Ukraine since start of hostilities 
Версия на азербайджанском языке BMT: Müharibə başlayandan Ukraynanı 5,8 milyondan çox insan tərk edib

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