ООН: С начала войны Украину покинуло около 6 млн человек

Границу Украины с соседними странами в период с 24 февраля 5 801 159 беженцев.

Границу Украины с соседними странами в период с 24 февраля 5 801 159 беженцев.

Как передает Report, об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Так, более половины граждан Украины, покинувших страну с 24 февраля, находятся в Польше.

Польскую границу пересекло 3 167 805 беженцев, Румынии - 857 846, России - 739 418, Венгрии - 557 001, Молдовы - 453 848, Словакии - 391 592, Беларуси - 26 278.

В дополнение к этим цифрам УВКБ ООН сообщило, что в период с 18 по 23 февраля 2022 года в Россию из Донецкой и Луганской областей Украины проследовало 105 тыс. человек.