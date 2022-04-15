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ООН: С начала войны Украину покинули почти 5 млн человек

ООН: С начала войны Украину покинули почти 5 млн человек Количество лиц, которые покинули Украину с начала полномасштабной войны, приближается к 5 миллионам.
Другие страны
15 апреля 2022 г. 19:05
ООН: С начала войны Украину покинули почти 5 млн человек

Количество лиц, которые покинули Украину с начала полномасштабной войны, приближается к 5 миллионам.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом свидетельствуют данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, размещенные на соответствующем сайте.

По имеющимся данным, по состоянию на 14 апреля 4 796 245 украинцев покинули страну.

"Среди тех, кто бежал из Украины, есть и граждане Украины с двойным гражданством", - отметили в управлении.

Подавляющее большинство лиц выехали в страны Шенгенского соглашения (Венгрия, Польша, Словакия), точных данных относительно их дальнейшего передвижения по Европе нет из-за отсутствия пограничного контроля между странами.

В Польшу выехали 2,7 миллиона украинцев, в Румынию - почти 727 тысяч, в Венгрию - 447 тысяч, в Молдову - 419 тысяч, еще 329 тысяч выехали в Словакию.

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