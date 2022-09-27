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ООН: С начала военных действий Украину покинуло около 14 млн человек

ООН: С начала военных действий Украину покинуло около 14 млн человек С начала боевых действий Украину покинули 13 млн 81 тыс. 621 человек.
Другие страны
27 сентября 2022 г. 05:38
ООН: С начала военных действий Украину покинуло около 14 млн человек

С начала боевых действий Украину покинули 13 млн 81 тыс. 621 человек.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Среди них в Польшу уехали более 6,2 млн человек, в Россию – более 2,6 млн, в Венгрию - более 1,4 млн, в Румынию - более 1,2 млн, в Словакию - свыше 798 тыс., Молдову - 618 тыс., Беларусь - 16 тыс. 705 человек.

Президент России Владимир Путин 21 февраля текущего года подписал указ о признании независимости так называемых Донецкой и Луганской "Народных Республик" в пределах административных границ этих областей Украины.

Затем, 24 февраля Путин в телеобращении объявил о начале "специальной военной операции" на Донбассе на востоке Украины, после чего началась российско-украинская война.

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Версия на азербайджанском языке BMT: Müharibə başlayandan Ukraynanı 13,8 milyon insan tərk edib

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