ООН: С начала военных действий Украину покинуло около 14 млн человек

С начала боевых действий Украину покинули 13 млн 81 тыс. 621 человек.

С начала боевых действий Украину покинули 13 млн 81 тыс. 621 человек.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Среди них в Польшу уехали более 6,2 млн человек, в Россию – более 2,6 млн, в Венгрию - более 1,4 млн, в Румынию - более 1,2 млн, в Словакию - свыше 798 тыс., Молдову - 618 тыс., Беларусь - 16 тыс. 705 человек.

Президент России Владимир Путин 21 февраля текущего года подписал указ о признании независимости так называемых Донецкой и Луганской "Народных Республик" в пределах административных границ этих областей Украины.

Затем, 24 февраля Путин в телеобращении объявил о начале "специальной военной операции" на Донбассе на востоке Украины, после чего началась российско-украинская война.