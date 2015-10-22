ООН: С начала октября ранения получили более 5 тысяч палестинцев и около 70 израильтян

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ С начала октября в столкновениях и нападениях на Западном берегу реки Иордан, а также в Израиле и секторе Газа получили ранения более 5 тысяч палестинцев и около 70 израильтян.

Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщил первый заместитель генерального секретаря ООН Ян Элиассон на заседании Совета Безопасности ООН.

"Палестино-израильский конфликт вновь вошел в опасную фазу", - заявил он, добавив, что насилие, охватившее оккупированные палестинские территории, в том числе Восточный Иерусалим, а также Израиль и сектор Газа, не снижается. "С 1 по 21 октября были убиты 47 палестинцев и семь израильтян. Более 5 тысяч палестинцев и около 70 израильтян получили ранения", - отметил Элиассон.

По его словам, в ООН "самым решительным образом" осуждают "все нападения как на израильтян, так и на палестинцев". "Последняя волна нападений с использованием ножей, а также стрельба особенно пугает. Не может быть никакого оправдания подобным действиям", - подчеркнул заместитель генсека.