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ООН: С начала обострения палестино-израильского конфликта погибли 79 сотрудников

ООН: С начала обострения палестино-израильского конфликта погибли 79 сотрудников С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке погибли 79 сотрудников ООН, повреждены 48 объектов.
Другие страны
6 ноября 2023 г. 05:06
ООН: С начала обострения палестино-израильского конфликта погибли 79 сотрудников

С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке погибли 79 сотрудников ООН, повреждены 48 объектов.

Как передает Report, об этом сообщило Ближневосточное агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA).

По данным ООН, из 1,5 млн жителей Газы, ставших вынужденными переселенцами, почти половина была размещена на территории объектов, которыми управляет агентство.

"Почти 160 тысяч находились в 57 школах на севере и в районе Газы по состоянию на 12 октября – до того, как израильские власти отдали приказ об эвакуации. UNRWA не имеет возможности получить доступ к этим убежищам для оказания помощи или защиты временно перемещенных лиц и, соответственно, не располагает информацией об их потребностях и условиях, в которых они находятся", – говорится в сообщении.

По данным агентства, за последние два дня погибли пять сотрудников UNRWA. В общей сложности с 7 октября погибли 79 и пострадали по меньшей мере 24 сотрудника.

"Как и большинство жителей Газы, наши сотрудники также потеряли родственников, друзей, соседей и сами вместе со своими семьями оказались в положении перемещенных лиц. И все же они продолжают неустанно работать, оказывая гуманитарную помощь", – добавили в ООН.

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Версия на азербайджанском языке BMT: Müharibə başlayandan bəri 79 əməkdaş ölüb, 48 obyekt zədələnib

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